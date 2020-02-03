Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir - Son Dakika

Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde olması beklenen büyük depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür, "Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara'nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin eden yerbilimi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ depremi sonrası sosyal medya hesabından başlattığı bilgilendirmeleri sürdürüyor. Görür, beklenen büyük Marmara depreminin Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olabileceğini belirtti.

Görür son olarak twitter adresindeki paylaşımında, Kuzay Anadolu Fayı (KAF) ile Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF) Türkiye'de deprem üreten en önemli iki fay zonu olduğunu hatırlattı ve şunları yazdı:

KAF: 100 BİNDEN FAZLA İNSAN KAYBEDİLDİ

"Bu faylar boyunca yer alan yerleşim alanları zaman zaman büyük depremlere maruz kalırlar. KAF 20. yüzyılda çok sayıda deprem üreterek enerjisini boşaltmıştır. Bu depremler 1939 Erzincan, 1942 Niksar- Erbaa, 1943 Tosya- Ladik, 1944 Bolu- Gerede, 1957 Bolu-Abant, 1967 Adapzarı- Mudurnu, 1999 Gölcük ve Düzce depremleridir. Bu depremler ve burada saymadığım diğer bazı depremler sonucu 100 binden fazla insanımız kaybedildi maalesef."

"ŞİMDİ HEDEF MARMARA DENİZİ"

"Depremlerin yerlerine dikkat ederseniz 1939-1999 deprem zinciri doğudan başlamış batıya kayarak İstanbul'un kapısına dayanmıştır. KAF'ın depremleri doğudan batıya taşıma alışkanlığı vardır. En son deprem Gölcük'deydi şimdi hedef Marmara Denizi. Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara'nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla bu kabuk 30 yıl içinde kırılacak (5-10 sene önce veya sonra olabilir). İlk 20 sene içerisinde olmadığına göre son 10 yıllık periyotta deprem olma olasılığı %50'den fazlaya çıktı. Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak."

Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir
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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:57 
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