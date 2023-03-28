Naci Görür deprem bölgelerini bir bir saydı: İstanbul'da özellikle Avrupa yakası - Son Dakika
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Naci Görür deprem bölgelerini bir bir saydı: İstanbul'da özellikle Avrupa yakası

28.03.2023 11:05

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkım yaratırken, yaşanan süreç gözlerin olası İstanbul depremine çevrilmesine sebebiyet verdi. Yer Bilimci Naci Görür, "Marmara, Erzincan, Bingöl – Karlıova, genel olarak Ege Bölgesi, İzmir– Antalya arası kıyı bölgeleri. Kayseri–Sivas–Erzincan'ın doğusu– Malatya'nın kuzeyi, İstanbul'da özellikle Avrupa yakası" diyerek, deprem beklediği bölgeleri sıralarken, "Marmara depremi olursa bu ülke belini kolay doğrultamaz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlarsa hazırlık için uyarmaya devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, Ekonomi gazetesinden İbrahim Ekinci'ye "İstanbul'da sanayi yerleşimi için de özel çalışma yapılmalı. Yakın çevre dahil çoğu sanayi kuruluşları ve OSB'lerin Marmara dışına çıkartılması gerekir" dedi. Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi 'sanayi kenti' kabul edilen illerde ortaya çıkan gerçeklerin, sanayi yönünden de hiçbir hazırlık olmadığını gösterdiğini anlatan Görür, "Hazırlanmak için 20 milyar dolardan kaçarsan 100 milyar dolar ödersin. Can kaybı da ayrı" dedi.

"TÜSİAD, TİCARET ODALARI DEPREME HAZIR MI?"

Olası Marmara Depremi'nin, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan uzun yıllar kendini toparlayamayacağı bir sürece iteceğini belirten Naci Görür şunları söyledi: "Biz soruyoruz. Bir kenti dirençli yapmak demek ekonomiyi deprem dirençli hale getirmek demek. TÜSİAD nerede, ticaret odaları nerede? Niye açıklamıyorlar? Depreme hazırlar mı? Tesisleri hazır mı? Bir gün biri de çıkıp dirençliyiz şunu şunu yaptık dedi mi? İstişare toplantısına katıldım TÜSİAD'ın. Öyle bir hazırlık yok. Tarih tekerrür ederse İstanbul'da da aynısı olacak. Başına gelecek olan belli. Burada daha kötü. Maraş ve Gaziantep'te sanayi yoğunluğu İstanbul'a göre daha az. Aynı şeyler burada olursa, Marmara Bölgesi'nde ekonominin çarkları durursa bölge çöker. Bu bölgenin çökmesi tüm Türkiye'nin çökmesi olur. Türkiye'de üretimin yarıdan çoğu bu bölgede. Bunları söylemek kehanet değil. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer. Marmara Bölgesi'nin 10–15 sene çarklarının eski hızla dönemeyeceği bir durumu tasavvur edelim. Böyle bir durumda siyasi bağımsızlıktan da söz edemezsiniz. Marmara depremi olursa bu ülke belini kolay doğrultamaz."

BİNGÖL-KARLIOVA'YA DİKKAT

Prof. Görür, Kahramanmaraş depreminin etkisiyle Bingöl- Karlıova bölgesinde riskin arttığını söyledi. Görür'e göre Türkiye'de deprem beklenen bölge ve iller şöyle: "Marmara, Erzincan, Bingöl – Karlıova, genel olarak Ege Bölgesi, İzmir– Antalya arası kıyı bölgeleri. Kayseri–Sivas–Erzincan'ın doğusu– Malatya'nın kuzeyi, İstanbul'da özellikle Avrupa yakası. Kıyılardan 10 km içinde kalan alanlarda şiddetli hissedilecek."

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Son Dakika Güncel Naci Görür deprem bölgelerini bir bir saydı: İstanbul'da özellikle Avrupa yakası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Naci Görür deprem bölgelerini bir bir saydı: İstanbul'da özellikle Avrupa yakası - Son Dakika
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