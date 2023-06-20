Naci Görür, haritada işaretleyerek uyarılarda bulundu: Son depremler bölgeyi sıkıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Naci Görür, haritada işaretleyerek uyarılarda bulundu: Son depremler bölgeyi sıkıştırdı

20.06.2023 11:36

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 ve Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Görür, "Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum'da 4,3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadoluyu da belirli ölçüde sıkıştırdı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4,3 büyüklüğünde 20 dakika arayla meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BU YÖRE HEP AKTİF"

Görür, yaptığı paylaşımda, "Göksun Aslanbey çiftliğinde 4,7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayının kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

"SON DEPREMLER DOĞU ANADOLU'YU SIKIŞTIRDI"

Bir sonraki paylaşımında ise Görür, "Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum'da 4,3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı, sevgiyle" dedi.

YORUMLAR
500
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bahçeli'nin '100 il' mesajına tepki gösterdi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bahçeli'nin '100 il' mesajına tepki gösterdi

Naci Görür, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naci Görür, haritada işaretleyerek uyarılarda bulundu: Son depremler bölgeyi sıkıştırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL
13:34 Türk-İş Başkanı Atalay'dan "Asgari ücret 500 doların altında kaldı" diyen muhabire: Allah kolaylık versin
13:27 İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin öldürülmesi: Şüpheli 30 saatlik nöbet sonrası yakalandı
13:24 İzmir'de 4 kişiyi parçalayıp derin dondurucuya koyan katil zanlısı, geçmişte kasaplık yapmış
13:12 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı
13:07 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
13:00 Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti
12:56 Asgari zammıyla birlikte hepsi değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm kalemler
12:52 Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı
12:47 Oyuncu Pınar Deniz sahnede şarkı söyledi, sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 13:57:36. #1.13#
SON DAKİKA: Naci Görür, haritada işaretleyerek uyarılarda bulundu: Son depremler bölgeyi sıkıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement