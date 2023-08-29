Naci Görür, Konya'daki 4.8'lik depremin ardından o fay hattına dikkat çekti

AFAD, merkez üssü Konya - Kulu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmazken, Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir fay hattı açıklaması yaptı.
Görür, "Konya, Kulu- Tavşancalı'da 5,1 deprem oldu. Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu'da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonu'nun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle" ifadelerini kullandı.
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