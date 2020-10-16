Naci Görür Marmara'daki 3.2'lik depremi yorumladı: Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayındaki depremler rahatsız edici - Son Dakika

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, dün Marmara'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 3.2 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, kilitli Kumburgaz fayına dikkat çekti.

Marmara'da meydana gelen depremin Kumburgaz fayı üzerinde olduğunu belirten Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz fayı üzerinde. Gerçi Marmara'da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ fayında görülüyor" dedi.

"BU SAATTEN SONRA KUMBURGAZ FAYI ÜZERİNDEKİ DEPREMLER HİÇ HOŞ DEĞİL"

Görür açıklamalarının devamında, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.