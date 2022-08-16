Prof. Naci Görür: Marmara Depremi'nin 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 64 - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Naci Görür: Marmara Depremi'nin 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 64

16.08.2022 09:41

17 Ağustos 1999 depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı.

17 Ağustos 1999 depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, " Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, biz işin son evresine geldik. Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir" dedi.

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 depremini değerlendirdi. 1999 depreminin daha dikkatli olmamız gerektiğini öğrettiğini söyleyen Görür, olası Marmara depremi için zamanın azaldığını söyledi. İstanbul'da beklenen olası deprem hakkında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde bir depremin olacağını ve en çok Avrupa yakasının kıyı kesimlerinin etkileneceğini söyledi. Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan araştırma sonucunda 50 bin binanın tahribat göreceğini açıkladı. Acilen depreme karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu.

'MİNİMUM 7.2, MAKSİMUM 7.6 DEPREM BEKLENİYOR'

Prof. Dr. Naci Görür, "1999 depremleri gerçekten yer bilimleri açısından enteresan. 1999 depremlerinin geleceği önceden söylenilmişti. 1967 Adapazarı depreminden sonra bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Kocaeli mıntıkasında 7'den büyük bir deprem olma olasılığının fazlalaştığını söylediler. Elbette bir şey yapılmadı. 1999 depremi, 1997 senesinde uyarıldı. Bir gecede 20 binden fazla insan öldü. İstanbul'da yaptığımız uyarı hala devam ediyor, uyardığımız deprem hala gelmedi. Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre biz işin son evresine geldik. Yaptığımız çalışmalarda Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay hattının kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir. Bu bayağı büyük bir deprem demektir. Bu deprem olduğu takdirde İstanbul'un Marmara kıyılarına yakın olan yerleri en az 9 şiddetinde, kıyılardan uzaklaştıkça da 8 şiddetinde depreme maruz kalır" dedi.

'İSTANBUL'UN HIZLA DEPREME HAZIRLANMASI LAZIM'Prof. Dr. Görür, beklenen deprem öncesinde acil olarak müdahale edilmesi gereken yerlerin özellikle Avrupa yakasında bulunan kıyı ilçeler olduğunu belirtti. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece bölgesine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Özellikle Avrupa yakası Asya'ya göre, zemini göz önüne alırsak daha fazla hasar görür. Avrupa yakasında Haliç'ten Marmara kıyılarından Silivri'ye kadar, Avcılar, Zeytinburnu, Tarihi Yarımada'da dahil, Büyükçekmece, Küçükçekmece önemli hasar alır. Anadolu yakası göreceli olarak zemin açısından biraz daha sağlam. Türk hükümetinin alel acele, eğer İstanbul'u konuşuyorsak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak, halkı da işin içine alarak gerekli finans kaynaklarını oluşturarak, başka hiçbir ciddi projeye para sarf etmeyerek, sadece İstanbul'un hızla depreme hazırlanması lazım, aksi halde çok üzüleceğiz" diye konuştu.

'320 BİN İNSAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ÖLÜMLE BURUN BURUNA...'

Prof. Dr. Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahribat görecek binaların sayısı ile ilgili yapılan araştırmaya ilişkin, "Minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa, can hasarı da büyük olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmalarda, İstanbul'da çok büyük tahribat görecek bina sayısının 50 bin civarında olduğunu söylediler. Bu çok ağır hasar demektir. 50 bin binadan vazgeçelim, 10 bin binada sadece ölümlü vakanın olduğunu düşünelim. Geriye kalan 40 bin binada hiç insanın ölmediğini düşünelim. 10 bin bina için her binayı 4 katlı düşünelim, 40 bin kat eder. Her kata 2 daire koyarsak 80 bin daire yapar. Her daire 4 kişi koyarsak 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir. Bu kadar minimize ettiğimiz halde durum bu. Dolayısıyla olabilecek can kaybını siz hesaplayın. Bu işin şakası yok" dedi.

- İstanbul

YORUMLAR
500
İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza; dorsesi ve kupası kopan kamyondan sağ çıktı İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza; dorsesi ve kupası kopan kamyondan sağ çıktı AVCILAR'DA 1999 DEPREMİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE OLASI İSTANBUL DEPREMİ KONUŞULDU AVCILAR'DA 1999 DEPREMİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE OLASI İSTANBUL DEPREMİ KONUŞULDU İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
Kaynak: DHA

Naci Görür, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Naci Görür: Marmara Depremi'nin 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 64 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:49 İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı
09:30 Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı
09:12 ABD'nin petrol stokları hızla eriyor! 117 bin beklerken 7 milyon varil azaldı
09:04 Adana Demirspor'la ismi anılan Rus golcü Artem Dzyuba'nın İstanbul paylaşımında Beşiktaş detayı dikkat çekti
09:06 MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'de yarıştığı ortaya çıktı
09:06 Merkez Bankası bugün faizi azaltacak mı? Uzmanlar tek bir kararda birleşti
08:52 Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını Müslüman şehit asker gibi paylaşan Melih Gökçek alay konusu oldu
09:02 Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:27 Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe görenleri şaşırtıyor! Annesine yetişti
08:13 Babasını vurmasının nedeni masaj salonu çıktı! Ataşehir'de polis olan oğlu tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 10:00:18. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Naci Görür: Marmara Depremi'nin 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 64 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement