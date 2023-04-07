Naci Görür'ün tahminleri tuttu! Uyardığı ilimiz feci şekilde sallandı - Son Dakika
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Naci Görür'ün tahminleri tuttu! Uyardığı ilimiz feci şekilde sallandı

07.04.2023 14:07

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bingöl, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyardığı iller arasında bulunuyordu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen ve bu nedenle 4 gün önce AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilen Bingöl, 4.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

DEPREM SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN PAYLAŞIM

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi. Paylaşımında Görür, "Bingöl-Su Düğünü'nde 4,5 deprem oldu. Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Naci Görür yine haklı çıktı! Uyardığı ilimiz fena sallandı

VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Deprem sırasında iş yerinde ve evlerde olan vatandaşlar dışarı çıktı. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği öğrenildi.

Naci Görür yine haklı çıktı! Uyardığı ilimiz fena sallandı
YORUMLAR (2)
  • Oteller Zinciri: bingölde deprem olucagını artık tüm turkıye öğrendi yer bilimci olmaya gerek yok Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Hakan Uzuner: Bunu bilmek için alim olmaya gerek yokki.. Fay hattının üzerine yerleşim yeri kurarsan elbette deprem olur ve sallanırsın. Üstüne üstlük birde imar affı çıkarsa yemede yanında yat... sözün özü eğriden doğru olmaz. Cevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
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Bingöl Valiliği: 'Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır' Bingöl Valiliği: 'Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır' Prof. Dr. Naci Görür, Meclis Araştırma Komisyonu'na sunum yaptı Prof. Dr. Naci Görür, Meclis Araştırma Komisyonu'na sunum yaptı

Kahramanmaraş, Naci Görür, Deprem, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naci Görür'ün tahminleri tuttu! Uyardığı ilimiz feci şekilde sallandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Naci Görür'ün tahminleri tuttu! Uyardığı ilimiz feci şekilde sallandı - Son Dakika
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