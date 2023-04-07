Naci Görür'ün tahminleri tuttu! Uyardığı ilimiz feci şekilde sallandı

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen ve bu nedenle 4 gün önce AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilen Bingöl, 4.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

DEPREM SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN PAYLAŞIM

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi. Paylaşımında Görür, "Bingöl-Su Düğünü'nde 4,5 deprem oldu. Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Deprem sırasında iş yerinde ve evlerde olan vatandaşlar dışarı çıktı. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği öğrenildi.