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Naci Topçuoğlu MYO danışma kurulları çalıştayında istihdam konuşuldu

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulları Çalıştayı'nda bu yılki gündem maddesi istihdam oldu.

Naci Topçuoğlu MYO danışma kurulları çalıştayında istihdam konuşuldu, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulları Çalıştayı'nda bu yılki gündem maddesi istihdam oldu.


Makine, Gıda, Lojistik ve Kimya sektörlerinden sanayici ve işverenlerin katılımıyla gerçekleştirilen danışma kurulları çalıştayında, öğrencilerinin mezuniyet sonrası istihdamının kolaylaştırılması amacıyla sanayicilerin düşünce ve beklentileri tartışılarak, mevcut eğitim öğretim müfredatı gözden geçirildi.


Çalıştayın açılışında konuşan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Türkiye'de eğitim modeliyle örnek olmuş bir Meslek Yüksekokulu olduğunu belirtti. Doç. Dr. Yılmaz, "Uygulamalı eğitime verdiğimiz önem ile öğrencilerimiz mezun olduklarında saha tecrübesine sahip oluyorlar. Türkiye'de 900 meslek yüksekokulu var. Naci Topçuoğlu MYO olarak, YÖK'ün desteklediği Türkiye'deki 8 meslek yüksekokulundan birisiyiz. Yine YÖK'ün yaptığı puanlamada Türkiye birincisiyiz" dedi.


Çalıştaya katılan sektör temsilcilerinden Özmen Un ve Özmen LİDAŞ sahibi Erhan Özmen, sanayi bölgelerinin yetişmiş iş gücüne sürekli ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Bu anlamda Naci Topçuoğlu MYO çok önemli bir görev üstleniyor. Gaziantep OSB Müdürlüğü'nün ilk 10 öğrenciye verdiği bursa ilave olarak, burs alamayan diğer Un ve Unlu Mamuller Programı öğrencilerine biz Un Sanayicileri olarak burs veriyoruz" şeklinde konuştu.


Sektör temsilcilerinden BEŞSAN Makarna Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çakmak, Organize sanayi bölgesi içindeki Naci Topçuoğlu MYO'dan memnuniyet duyduklarını, işletmeye staj için gelen her 5 kişiden en az 3'ünün firmada kalmasını istediklerini vurguladı.


Çalıştay, sektör temsilcileri ve öğretim elemanlarının oluşturduğu sektör masalarında gündem konularının görüşülmesi ve karar raporlarının oluşturulmasıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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