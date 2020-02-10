Nacional'ın Şampiyonluk Sevinci
12 dakika önce
Uruguay'ın en köklü ekiplerinden Club Nacional'ın 47. şampiyonluklarını kutladıkları özel görüntüler ekranlarınıza geliyor..
Uruguay'ın en köklü ekiplerinden Club Nacional'ın 47. şampiyonluklarını kutladıkları özel görüntüler ekranlarınıza geliyor..
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19
Son Dakika Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor Sivas Barosu, hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulundu Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti