Nacional'ın Şampiyonluk Sevinci - Son Dakika
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Nacional'ın Şampiyonluk Sevinci

12 dakika önce

Uruguay'ın en köklü ekiplerinden Club Nacional'ın 47. şampiyonluklarını kutladıkları özel görüntüler ekranlarınıza geliyor..

Uruguay'ın en köklü ekiplerinden Club Nacional'ın 47. şampiyonluklarını kutladıkları özel görüntüler ekranlarınıza geliyor..

Nacional'ın Şampiyonluk Sevinci

Uruguay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19 
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