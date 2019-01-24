Nadal Adını Finale Yazdırdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek finale çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek finale çıktı.



Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler yarı final mücadelesinde, 2009 şampiyonu Rafael Nadal ile kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Stefanos Tsitsipas karşı karşıya geldi.



20 yaşındaki rakibi karşısında maçın başından itibaren baskın bir oyun sergileyen Nadal, 1 saat 46 dakika sonunda sahadan 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) galip ayrıldı ve Avustralya Açık'ta 5. kez finale yükseldi.



32 yaşındaki İspanyol tenisçi, finalde dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 28 numaralı seribaşı Lucas Pouille arasındaki müsabakanın galibiyle karşılaşacak.



Djokovic-Pouille maçı, yarın TSİ 11.30'da başlayacak.

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