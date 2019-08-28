Son Dakika Haberleri: Nadal ikinci tura çıktı, Thiem ve Stephens'ten erken veda!
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Nadal ikinci tura çıktı, Thiem ve Stephens'ten erken veda!

59 dakika önce

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan İspanyol Nadal, ilk turda Avustralyalı John Millman ile karşılaştı.

Nadal ikinci tura çıktı, Thiem ve Stephens'ten erken veda!, System.String[]
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan İspanyol Nadal, ilk turda Avustralyalı John Millman ile karşılaştı.

Nadal, dünya klasmanının 60. basamağındaki rakibini 2 saat 8 dakikada biten mücadelede 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Rafael Nadal, ikinci turda yine Avustralyalı Thanasi Kokkinakis ile eşleşti.

- Thiem ve Stephens'ten erken veda

Tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, tek kadınlanda ise ABD'li Sloane Stephens, sürpriz sonuçlarla turnuvaya erken veda etti.

Dünya klasmanının 4 numarası Thiem, 87 numaralı seribaşı İtalyan Thomas Fabbiano'ya 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

Tek kadınlar kategorisinde de sürpriz sonuç yaşandı. 2017'deki ABD Açık'tan zaferle ayrılan turnuvanın 11 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya klasmanında 127. sırada yer alan Rus Anna Kalinskaya'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak ikinci tura kalma başarısı gösteremedi.

Öte yandan, 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise zorlandığı mücadelede ABD'li Nicole Gibbs'i 6-3, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Kariyerinde birer Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Halep, ikinci turda bir başka ABD'li Taylor Townsend ile karşılaşacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Sloane Stephens, New York, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:14 
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