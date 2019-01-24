Nadal Set Vermeden Finalde

Avustralya Açık'ta 2 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yarı final maçında karşılaştığı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek, tek erkeklerde finale çıkan ilk oyuncu oldu.

Avustralya Açık'ta 2 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yarı final maçında karşılaştığı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek, tek erkeklerde finale çıkan ilk oyuncu oldu.



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık 2019'da heyecan tek erkeklerde oynanan yarı final mücadelesiyle devam etti. Yarı finalde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rod Laver Arena'da karşılaştığı Yunan tenisçi Stefanos Tistsipas'ı 2-6, 4-6, 0-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve tek erkekler kategorisinde finale çıkan ilk isim oldu. Daha önce Avustralya Açık'ta 3 kez final oynayan ve bir kez de kupayı kaldıran 32 yaşındaki tenisçi, 2019'un ilk Grand Slam turnuvasında da finale çıkan isim olmayı başardı. Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde Nadal'ın rakibi Djokovic- Pouille maçının galibi olacak.



(İHA)

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