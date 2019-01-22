Son Dakika Haberleri: Nadal Son 4'e Kaldı

Nadal Son 4'e Kaldı

30 dakika önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Frances Tiafoe'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Nadal Son 4'e Kaldı, System.String[]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Frances Tiafoe'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 2009 şampiyonu Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 39. basamağındaki Frances Tiafoe arasındaki tek erkekler çeyrek final maçıyla tamamlandı.

Nadal, kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan Tiafoe'yu 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 6. kez yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi, son şampiyon Roger Federer'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile yarı finalde karşılaşacak.

Djokovic ve Serena Williams korta çıkacak

Yarınki çeyrek final maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori, 16 numaralı seribaşı Milos Raonic de 28 numaralı seribaşı Lucas Pouille ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Tenis, Rafael Nadal, Avustralya, Spor
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