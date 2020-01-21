Nadal ve Karolina Pliskova, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Nadal ve Karolina Pliskova, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükseldi - Son Dakika Spor

Nadal ve Karolina Pliskova, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükseldi

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ve kadınların 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 2. tura çıktı.

Nadal ve Karolina Pliskova, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükseldi, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ve kadınların 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 2. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 73. basamağındaki Hugo Dellien karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-2, 6-3 ve 6-0'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, Adrian Mannarino'yu, 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista da Feliciano Lopez'i 3-0 mağlup ederek adlarını 2. tura yazdırdı.

2014 şampiyonu ve 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka ise Damir Dzumhur'u 3 saat sonunda 3-1 (7-5, 6-7, 6-4, 6-4) yenerek yoluna devam etti.

12 numaralı seribaşı Konta elendi

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, dünya 41 numarası Kristina Mladenovic ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı.

5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 6 numaralı seribaşı Belinda Bencic ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys, rakiplerini 2-0 ile geçerek 2. tura yükseldi.

Dünya 78'incisi Ons Jabeur, Johanna Konta'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 12 numaralı seribaşı olan rakibini eledi.

19 numaralı seribaşı Donna Vekic de turnuvaya davetle katılan 2008 şampiyonu Maria Sharapova'yı 2-0 (6-3, 6-4) yendi.

Karolína Plíšková, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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