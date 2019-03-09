Nadir Bulunan 23 Adet Yılan Derisi Ele Geçirildi
1 saat önce
- Yılan derilerinden görüntüler İSTANBUL - Nadir bulunan 23 adet yılan derisi ele geçirildi.
- Yılan derilerinden görüntüler İSTANBUL - Nadir bulunan 23 adet yılan derisi ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:10 Kaynak: AA
Atatürk Havalimanı'nda "Yılan Derisi" Operasyonu
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