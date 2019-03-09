Son Dakika Haberleri: Nadir Bulunan 23 Adet Yılan Derisi Ele Geçirildi

Nadir Bulunan 23 Adet Yılan Derisi Ele Geçirildi

1 saat önce

- Yılan derilerinden görüntüler İSTANBUL - Nadir bulunan 23 adet yılan derisi ele geçirildi.

- Yılan derilerinden görüntüler İSTANBUL - Nadir bulunan 23 adet yılan derisi ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:10 Kaynak: AA

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