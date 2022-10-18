Nadir görülen "Eresus kollari" türü örümcek görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nadir görülen "Eresus kollari" türü örümcek görüntülendi

18.10.2022 15:13

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türkiye'de ve Avrupa'da nadir görülen, uğur böceğine benzerliğinden dolayı halk arasında "uğur böceği örümceği" olarak bilinen ve zehirli bir tür olduğu bildirilen "Eresus kollari" türü örümcek görüldü.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türkiye'de ve Avrupa'da nadir görülen, uğur böceğine benzerliğinden dolayı halk arasında "uğur böceği örümceği" olarak bilinen ve zehirli bir tür olduğu bildirilen "Eresus kollari" türü örümcek görüldü.

İlçe kırsalında arkadaşlarıyla doğa gezisine çıkan Umut Ağrıtmış, yerde kırmızı rengi ve sırtındaki siyah noktaları ile uğur böceğini andıran bir örümcek olduğunu fark etti. Ağrıtmış, ilk defa gördüğü örümceği cep telefonu ile görüntüledi.

Ağrıtmış'ın çektiği görüntüleri inceleyen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Danışman, AA muhabirine, örümceğin Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer aldığını söyledi.

Örümceğin Eresidae familyasının Eresus cinsinden olduğunu belirten Danışman, Türkiye ve Avrupa'da nadir olarak görüldüğünü ve uğur böceği örümceği veya kadife örümcek olarak adlandırılan Eresus kollari türü örümcek olduğunu kaydetti.

Danışman, Türkiye'de nadir görülen bu türle ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade ederek, "Günümüzde nesli tehlike altında bulunan bir örümcek türü. Kırsal alanlarda toprak içinde yaptıkları yuvada yaşıyorlar. Eresus kollari erkek örümcektir. Zehri insanları etkileyebilir. Soktuğu yerde kısmi acı, ateş artışı, kalp atım hızında artış ve baş ağrısı oluşturabilir. Bu tür için ölüm vakası bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Elazığ gündem: Elazığ'da nadir görülen 'Eresus kollari' türü örümcek görüntülendi Elazığ gündem: Elazığ'da nadir görülen 'Eresus kollari' türü örümcek görüntülendi Elazığ gündem: Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü Elazığ gündem: Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü
Kaynak: AA

Hisarcık, Türkiye, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nadir görülen 'Eresus kollari' türü örümcek görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:52:54. #1.11#
SON DAKİKA: Nadir görülen "Eresus kollari" türü örümcek görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement