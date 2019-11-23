Son Dakika Haberleri: Nadir görülen "Geyik Böceği" Antalya'da görüntülendi
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Nadir görülen "Geyik Böceği" Antalya'da görüntülendi

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde, koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen "Geyik Böceği" görüntülendi.

Nadir görülen

Antalya'nın Akseki ilçesinde, koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen "Geyik Böceği" görüntülendi.

Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen ve bilimsel adı "Lucanus cervus" olan böceğinin fotoğraflarını, ilçede görev yapan bir gazeteci tesadüfen çekti.

Fotoğrafları inceleyen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Genel Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebru Gül Aslan, görüntülenen böceğin erkek bir "Geyik Böceği" olduğunu söyledi.

Böceğin nadir görülen kıymetli bir tür olduğuna dikkati çeken Aslan, "Geyik Böceği, Uluslararası Koruma Birliğinin kırmızı listesinde bulunuyor ve nesli tehdit altında bir tür olarak gösteriliyor. Ülkemizde koruma altında. Geyik Böceği'nin boynuzları büyüdükçe değeri de o kadar büyüyor." dedi.

Yaklaşık 7 santimetre uzunluğundaki 6 taraklı böcek, ilçe sakinlerinin ilgisini çekti.

Başka bölgelerde de zaman zaman rastlanılan bu zararsız böcek türünün yaşam alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yürütülüyor.

Amanos Dağları, Antalya, Akseki, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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