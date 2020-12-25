Nadir görülen 'Goldenhar Sendromu ile dünyaya gelen Berkay, İzmir'de sağlığına kavuştu - Son Dakika

Nadir görülen 'Goldenhar Sendromu ile dünyaya gelen Berkay, İzmir'de sağlığına kavuştu

25.12.2020 10:40
Nadir görülen 'Goldenhar Sendromu ile dünyaya gelen Berkay, İzmir'de sağlığına kavuştu, System.String[]

İZMİR'de, dünyada her 25 bin bebekten birinde görülen 'Goldenhar Sendromu' adlı göz hastalığıyla dünyaya gelen Berkay Kızılkaya (8), yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İZMİR'de, dünyada her 25 bin bebekten birinde görülen 'Goldenhar Sendromu' adlı göz hastalığıyla dünyaya gelen Berkay Kızılkaya (8), yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Çocuğun, gözündeki kitleyi çıkarttığımız için görme yeteneği artacak, okul başarısı yükselecek" dedi.

Iğdırlı Kızılkaya ailesinin çocukları Berkay, 'Goldenhar Sendromu' denilen ve sağ gözünde görme yeteneğini bozan kitleyle dünyaya geldi. Her 25 bin bebekten birisinde görülen ve doğuştan gelen bu görme hastalığı aynı zamanda vücudun değişik bölgelerinde de çıkıntılara neden oluyor. Berkay Kızılkaya'nın sağ güzündeki beyaz kitle nedeniyle görme yetisinin azalmaya başlaması, kulağının ön tarafında çıkıntının büyümesi üzerine kaygılanan aile hastalığı araştırmaya başladı. Aile, İzmir'de yaşayan göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a ulaştı.

'GÖZÜN DELİNME RİSKİNİ ÖNLEDİK'Ailesinin İzmir'e getirdiği Berkay Kızılkaya, Prof. Dr. Safiye Yılmaz tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Yılmaz, "Kitle göz dokusuna yapışık. Gözün, delinme riskine karşılık operasyonda sınırları çok iyi belirledik. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Çok şükür ameliyat, başarılı geçti. Çocuğumuzun kitlesini temizlerken her ihtimale karşı patoloji incelemesine de gönderdik" dedi.Prof. Dr. Yılmaz, Berkay'ın ameliyattan sonra görmesinin düzeleceğini, buna bağlı olarak okul başarısının da artacağını söyledi. Çok nadir görülen bu göz hastalığının vücudun farklı noktalarında da anomalilere neden olduğunu hatırlan Prof. Dr. Yılmaz, "Çocuğumuzun detaylı kontrolünü yaptık. Kulak önünde küçük bir çıkıntısının olduğunu tespit ettik. Bu sendrom; göz kenarında bir kitleye yol açarken, kulağın ön tarafında çıkıntı, yarık dudak, yarık damak gibi yüz ve omurilik anomalilerine yol açabiliyor. Berkay'da hastalığa bağlı sadece göz ve kulak anomalisi vardı. Kulaktaki çıkıntı çocuğun sağlığını şimdilik tehdit etmiyor" dedi.'İNTERNETTEN BULDUK'

Berkay'ın ailesi, çocuklarını Iğdır'da tedavi edecek bir merkez bulamadıklarını, bu nedenle hastalığın tedavisiyle ilgili araştırmaya başladıklarını söyledi. Aile, internetten buldukları Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a minnettar olduklarını belirterek, "Berkay'ın gözündeki kitle vücudu geliştikçe büyümeye başladı. Çok şükür sağlığına kavuştu" diye konuştu.


Nadir görülen 'Goldenhar Sendromu ile dünyaya gelen Berkay, İzmir'de sağlığına kavuştu

Kızılkaya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nadir görülen 'Goldenhar Sendromu ile dünyaya gelen Berkay, İzmir'de sağlığına kavuştu - Son Dakika


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