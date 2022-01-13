Nadir görülen kanserli kitleden ameliyatla kurtulan hasta literatüre girecek - Son Dakika

ŞAHİN SEÇEN - Mardin'de, böbreğindeki kanserli kitlelerden başarılı bir ameliyatla kurtulan hastanın tıp literatürüne girmesi için başvuru yapıldı.

Genetik bir hastalık nedeniyle 17 yaşında görme yetisini kaybeden, eğitimini sürdürerek rehber öğretmen olan Riyad Tezcan, kentteki bir lisede 24 yıldır görev yapıyor.

Yaklaşık 8 ay önce karın ağrısı şikayeti ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Tezcan'ın tetkiklerinde, sağ böbreğinde en büyüğü 17 santimetre çapında 4 tümör, sol böbreğinde ise çapı 1 ile 2 santimetre arasında değişen 4 tümör tespit edildi.

Üroloji bölümünden Doç. Dr. İsmail Basmacı ve Doç. Dr. Göksel Bayar tarafından gerçekleştirilen, yaklaşık 2 saatlik cerrahi müdahale ile Tezcan'ın sağ böbreğindeki tümörler alındı.

"Böbreği koruyarak kanserli kitleleri çıkardık"

Doç. Dr. Basmacı, AA muhabirine, radyoloji incelemesi sonucu hastanın böbreğindeki kitlelerin kötü huylu olduğunu belirlediklerini belirterek, "Her iki böbrekte de tümör olunca kitlenin boyutuna bakmadan sağlam dokuyu elde etmemiz gerekiyor. Kanserli hücreyi çıkarmak istedik. Hastayı açık operasyona aldık. Sağ böbreğinde bulunan 17 santimetrelik kitleyi çıkararak böbreğin alt tarafını koruduk. Alt taraftaki diğer konserli dokuları da çıkararak hastanın şifa ile taburcu olmasına vesile olduk." dedi.

"Dünyada şu anda 30 hasta var, bizim hastamız da 31'inci"

Hastanın diğer böbreğindeki kitlelerin de takip edildiğini belirten Basmacı, bu kitlelerin de 3 santimetre çapına geldiğinde alınacağını aktardı.

Basmacı, "Zor bir ameliyattı ama ekip olarak alnımızın akıyla çıktık. Hastamız 3 gün sonra taburcu edildi. Ekip olarak güzel bir operasyon gerçekleştirmenin ve hastanın sağlığına kavuşmasının sevincini yaşadık. Bu hastayı önemli kılan özeliklerden biri patoloji sonucu, ailesel çok odaklı papiller böbrek hücreli kanser. Dünyada şu anda 30 hasta var. Bizim hastamız da 31'inci." ifadelerini kullandı.

Basmacı, böbrek korunarak alınan 4 tümörün patoloji sonucuna göre hastanın tıp literatürüne girmesi için hakemli bilimsel dergilere başvuruda bulunulduğunu kaydetti.

"Kendimi çok iyi hissediyorum"

Rehber öğretmen Riyad Tezcan da hastalığın belirtilerinin 8 ay önce ortaya çıktığını anlatarak, bu hastalığı aşacağına inandığını aktardı.

Tezcan, "Büyük bir ameliyattı ama güvendim doktoruma. 'Memleketimde ameliyat olacağım.' dedim. Allah'a şükür, çok iyi geçti, inşallah daha iyi olacak. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah daha iyi olacağız. İsmail hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten Mardin için bir şans." diye konuştu.