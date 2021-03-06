Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika

Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı

06.03.2021 08:43

BİNGÖL'de, hayvancılıkla uğraşan Hanifi Görçüm (51), dünyada çok nadir görülen, sol bileğinde ağrılarını çektiği 'kist hidatik' hastalığına 1 yıl önce yakalandı.

BİNGÖL'de, hayvancılıkla uğraşan Hanifi Görçüm (51), dünyada çok nadir görülen, sol bileğinde ağrılarını çektiği 'kist hidatik' hastalığına 1 yıl önce yakalandı. Görçüm, Dicle Üniversitesi'nde yapılan 2,5 saatlik ameliyatla bileğinde oluşan kötü huylu tümörden kurtularak, sağlığına kavuştu.

Kentte hayvancılıkla uğraşan, 5 çocuk babası Hanifi Görçüm'ün sol bileği, şiddetli ağrılardan sonra şişmeye başladı. İki parmağını zamanla tam hareket ettiremeyen Görçüm, Bingöl'de tedavi için hastanelere başvurdu. Kullandığı ilaçlarla 1 yıl boyunca ağrılarını hafifletmeye çalışan Görçüm, sonuç alamadı. Görçüm'ün bileğinde, çekilen MR sonrası kötü huylu tümör olduğu ortaya çıktı. Görçüm, buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Ana Bilim Dalı'na sevk edildi. Doç. Dr. Emin Özkul tarafından Görçüm'e, dünyada el bileği seviyesinde çok nadir rastlanılan 'kist hidatik' hastalığının teşhisi koyuldu. Burada yapılan hazırlıkların ardından Görçüm, 2,5 saatlik başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

'ÇİĞ ET TÜKETİMİNDE BU HASTALIK OLABİLİR'Dicle Üniversitesi Ortopedi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özkul, bu ve buna benzer hastalıklarda kötü huylu tümöre dikkat çekerek, şunları söyledi:  "Hasta görüldüğü ilk merkezden direkt bize yönlendirildi. Geçen yıl da başka bir hastamızda olmuştu. Bölgede hayvancılıkla uğraşan insan sayısının çok olmasından kaynaklı bu hastalık karaciğerde ve benzeri yerlerde çok görülüyor. Bizim bölgemizde maalesef el ve benzeri yerlerde de artık sık görülmesi bekleniyor. Bu bir parazitel hastalık ismi de 'kist hidatik', normalde bir yerde toplanıp tümöre benzer bir görüntü yapmayana kadar ilaçla tedavisi mümkün. Eğer tümöre benzer bir görüntü oluşturursa ve bir yerde biriktirirse patlatmadan veya ilaç verildikten sonra çıkarmak önem teşkil ediyor. Artık ekibimiz de tecrübelendi bu konuda. Hem tanı konusunda zorlanmıyoruz hem de ameliyatı yaparken zorlanmıyoruz. Sıkıntı olmadan hastalarımızı şifayla taburcu edebiliyoruz. Kesinlikle temizlik en önemli şey. El yoluyla elinize bulaşır ve elinizi ağzınıza götürürsünüz oradan sindirim sistemine, kana karışır ve organlara dağılır. Tedavisi kolay olmayan bir hastalık. Önleyici tedavi bu hastalar için her zaman önemli. Hastanın ameliyatı 2,5 saat sürdü. Bir gün öncesinden yatırdık ve sonraki gün de olmak üzere 3 günde taburcu ettik. Genelde hayvancılıkla uğraşanlarda sık görülür. Aynı zamanda bu hastalık çiğ et tüketiminde olabilir."'ARTIK DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM'Hanifi Görçüm de artık daha dikkatli olacağını dile getirerek, "Dicle Üniversitesi'nde ameliyat oldum. Bu ameliyatım da başarılı geçti. Çok nadir görülen bir vaka. Artık daha dikkatli olacağım. Doktorum hayvanlardan gelen bir hastalık olduğunu söyledi. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olacağım" dedi. KİST HİDATİK NEDİR?

Kist hidatik hastalığı, ekinokok ailesinden, tenyalı parazitlerin yol açtığı enfestasyondur. Kist hidatik, esas olarak köpek, kurt, tilki gibi etobur vahşi hayvanların hastalığıdır. İnsanlar ise ara konak olarak bu hastalığı geçiren hayvanların dışkılarından ortama yayılan yumurtalar ile temas sonucu hastalığa yakalanır.


Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı

Dicle Üniversitesi, Emin Özkul, Bingöl, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika


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