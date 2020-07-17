Nadir görülen türler, pandemi sürecinde ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika

Nadir görülen türler, pandemi sürecinde ortaya çıkmaya başladı

Nadir görülen türler, pandemi sürecinde ortaya çıkmaya başladıZengin biyoçeşitliliğiyle bilinen Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'nde, koronavirüsle birlikte azalan insan sirkülasyonuyla, nadir görülen canlı türler arasında bulunan mahmuzlu kız kuşu ortaya çıkmaya başladı.

Nadir görülen türler, pandemi sürecinde ortaya çıkmaya başladı

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Zengin biyoçeşitliliğiyle bilinen Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'nde, koronavirüsle birlikte azalan insan sirkülasyonuyla, nadir görülen canlı türler arasında bulunan mahmuzlu kız kuşu ortaya çıkmaya başladı. Avlanmaları yasak ve koruma altındaki mahmuzlu kız kuşunun Dicle Vadisi'nde görülmesini ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Son zamanlarda özellikle koronavirüsten kaynaklanan insan faaliyetlerinin azalmasıyla mahmuzlu kız kuşları daha fazla yavru yetiştiriyorlar ve göçe daha fazla birey gönderebiliyorlar" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kal çağrısı başta olmak üzere alınan bir çok tedbirler nedeniyle insanları doğal ortamlarda uzak tuttu. Doğal alanlarda azalan insan sirkülasyonuyla nadir görülen türlerin ortaya çıkmasını sağladı. Diyarbakır'da geniş bir coğrafik alanda yer alan ve zengin biyoçeşitliliğiyle bilinen Dicle Vadisi'nde avlanmaları yasak ve koruma altındaki mahmuzlu kız kuşu görüldü. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne (BERN) göre koruma altındaki göçmen mahmuzlu kız kuşu, lagünler, tuzlu ve acı bataklıklar ile göl ve nehir kenarlarında yaşamlarını sürdürürken, besin kaynakları ise böcek ve omurgasız hayvanlar oldukları bilinir.

'İNSAN FAALİYETİ AZALINCA RAHAT BESİN BULUYORLAR'

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, mahmuzlu kız kuşunun Türkiye'de nadide türlerinden biri olduğunu ifade ederek, bulundukları ortamda insanlar olmayınca besin bulmaları daha da kolay hale geldiğini söyledi. Kılıç, "Mahmuzlu kız kuşu, su kenarlarında yaşar. Böceklerle ve omurgasız hayvanlarla beslenir. Bunun yakın akrabası olan kız kuşları ile aynı gruptandır. Özellikle son dönemlerde nadir görülmesiyle doğaseverlerin dikkatini çekmektedir. Anadolu'da üremesini gerçekleştirir. Bu mevsimde Anadolu'da farklı bölgelerde karşımıza çıkar. Son zamanlarda özellikle koronavirüsten kaynaklanan insan faaliyetlerinin azalmasıyla mahmuzlu kız kuşları daha fazla yavru yetiştiriyorlar ve göçe daha fazla birey gönderebiliyorlar. Dolayısıyla koronavirüs, biyoçeşitlilik açısından ya da tür zenginliği açısından olumlu katkıda bulunmuştur. İnsanların faaliyeti az olduğu için tabiatta bunlar daha rahat besin buluyorlar. Yuvaları, yavruları rahatsız edilmiyor. Dolayısıyla daha fazla yavru yetiştirebiliyorlar" dedi.

Koronavirüs, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nadir görülen türler, pandemi sürecinde ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika
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