Nadir görülen yaban keçileri bu kez droneye yakalandı - Son Dakika

Nadir görülen yaban keçileri bu kez droneye yakalandı
12.01.2021 11:57
Nadir görülen yaban keçileri bu kez droneye yakalandı Sivas'ta doğada nadir olarak görülen yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi Sivas'ta doğada nadir olarak görülen yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan...
Nadir görülen yaban keçileri bu kez droneye yakalandı
Sivas'ta doğada nadir olarak görülen yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi
SİVAS - Sivas'ta doğada nadir olarak görülen yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi
Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında dağlık alanda görülen yaban keçisi sürüsü drone kamerasına yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Drone ile havadan yapılan kontroller sırasında doğada nadir görülen yaban keçileri fark edildi. Yerden de çekilen görüntülerde, yiyecek aradıkları düşünülen çok sayıdaki yaban keçisinin birlikte hareket ettiği görüldü.
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