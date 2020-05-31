Nadir görülen yırtıcı kuşu ölümden kurtardı - Son Dakika

Bursa'da bir Youtuber, nadir görülen yırtıcı puhu kuşunu çalılıklardan kurtardı.



Kendisine haber verilen yaralı yırtıcı hayvanları kurtaran Youtuber İbrahim Sargın, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde bir puhu kuşunun çalıların içinde sıkıştığı haberi verilince harekete geçti. Sargın, kimsenin kurtarmaya cesaret edemediği puhu kuşunu kendisine saldırmasına rağmen takıldığı çalıların içinden kurtarmayı başardı. Hayvansever, büyüklüğüyle dikkat çeken kuşu Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Puhu kuşu İbrahim Sargın'ın elini pençesiyle yaraladı.



Bu kuşun nadir görüldüğünü ifade eden İbrahim Sargın, "Büyük bir kuşun zor durumda olduğu bilgisi geldi. Gelip gördük ki büyük bir puhu kuşu çalıların içine düşüp takılmış, bulunduğu yerden kurtulamıyor. Buradan bu kuşu kurtarmazsak ölecek. Ben de kuşu kurtarıp Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettim. İlk defa bu kadar büyük bir puhu kuşu gördüm. Kuş kurtarırken elimi pençeleriyle yaraladı" dedi. - BURSA