Nadir hastalığı olan ebeveynlere genetik danışmanlık tavsiyesi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Nadir hastalığı olan ebeveynlere genetik danışmanlık tavsiyesi - Son Dakika

Nadir hastalığı olan ebeveynlere genetik danışmanlık tavsiyesi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öner Özdemir, nadir hastalığa sahip bireylere, genetik danışma alma önerisinde bulundu.

Nadir hastalığı olan ebeveynlere genetik danışmanlık tavsiyesi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öner Özdemir, nadir hastalığa sahip bireylere, genetik danışma alma önerisinde bulundu.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nadir hastalıkların 8 bin hastalığı içerdiğini belirterek, bunların görülme sıklığının 2 binde 1 olduğunu söyledi.

Bu hastalıkların tipine göre tanı ve tedavi yöntemlerinin değiştiğini aktaran Özdemir, şöyle dedi:

"Nadir hastalıkların yaklaşık yüzde 80'i genetik geçişli olduğu için özellikle daha sonraki doğumlarda bu nadir hastalığın diğer bebeklerde tekrarlanma riski var. Bu nedenle nadir hastalığa sahip bir birey ya da anne ve baba mutlaka bir genetik danışma almalı. Genetik danışma alıp daha sonraki bebekte bunun tekrarlama riskini öğrenmeli. Böyle bir genetik danışma mutlaka öneriyoruz."

Özdemir, genetik danışmanlık hizmetiyle kalıtsal bir hastalık taşıyan veya taşıma riski bulunan kişilere ve bunların akrabalarına, hastalığın seyri ile tedavi yöntemleri, tekrarlama riskleri ve çözüm yolları ile beraber hangi dönemlerde hangi testlerin yapılması gerektiği, bunların sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiğini aktardı.

Metabolik, endokrin, alerjik ve immünolojik nadir hastalıkların genetik testlerinin mümkün olduğunu dile getiren Özdemir, "Genetik test artık günümüzde daha çabuk ve yaygın olarak kullanılabiliyor. Genetikle ilgili yöntemler ülkemizde de artıyor. İleri nesil genetik dizileme artık ülkemizde de mümkün. Bunlarla hastalığın tanısı konup teşhis kesinleştirilebiliyor. Teşhis de kesinleştiği zaman aileye genetik danışmanlık vermek daha mümkün oluyor. Diğer çocuklarda bu hastalığın tekrarlamasını önlemek, doğru tedavisini vermek mümkün olabiliyor." diye konuştu.

"Bireyler bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeli"

Özdemir, ailelere önerilerde bulunarak, "Alerjik ve immünolojik hastalıklarda teşhis kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bunların teşhisi kesin konulup kesinleştirilip bebekte olup almadığına bakılıp tedavi yollarına gidilebilir. Nadir hastalık, metabolik mi endokrinolojik mi alerjik mi immünolojik bir hastalık mı diye uzmanlara başvurarak teşhis ve tedavi için destek alabilirler." dedi.

Sağlık Bakanlığınca kurulan Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığının bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmesinin faydalı olacağını vurgulayan Özdemir, Türkiye'de nadir hastalıkla ilgili bilgi veren ya da hasta yakınlarını yönlendiren kuruluşların ve tanı merkezlerinin sayısının artması gerektiğini söyledi.

Özdemir, bireylerin hastalıklarının teşhisini netleştirip mümkünse tedavilerine erkenden başlayarak rahatsızlıkla yaşamayı öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Sakarya Üniversitesi, Genetik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Tabip Odası: Hastaların çoğu koronavirüsü evde geçiriyor ama farkında değil
Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler Belçikalı şirket koronavirüs sebebiyle çalışanlarına tokalaşmayı ve öpüşmeyi yasakladı

Son Dakika Haberleri
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:46:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nadir hastalığı olan ebeveynlere genetik danışmanlık tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]