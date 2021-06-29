Nadir Metal ve Kritik Minarel Yatakları İçin Harita Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

Avustralya, nadir metal ve diğer kritik mineraller yatakları için ABD ve Kanada ile interkatif harita çalışması başlattıklarını açıkladı.

Web sitesi (portal. ga. gov) kobalt, lityum ve nadir metal elementleri gibi minerallerin veri setlerini ve kritik metaller için yeni alanlar belirlemeye yardımcı olabilecek 60'tan fazla ülkeden 7000'den fazla örneği içeriyor.

Kaynaklar, Su ve Kuzey Avustralya Bakanı Keith Pitt, verilerin, hükümetler tarafından kritik mineral kaynaklarını çeşitlendirme seçeneklerini belirlemek ve şirketler tarafından arama stratejilerini daha iyi hedeflemek için kullanılabilir olacağını belirtti.

Veri setini Avustralya Yerbilim, Kanada Jeolojik Araştırma ve Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma kuruluşları derleyecek.

Kaynak: Döviztr

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü