"Nadir Müzik ile Birleşmeye Haydi Siz de Katılın Bize" - Son Dakika

Acıbadem Üniversitesi Nadir Hastalıklar Kulübü (ACUNADİR) öğrencileri, Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaları Derneği, Akondroplazi ve Aileleri Derneği, Acıbadem Üniversitesi, ACURARE ve Nadir Hastalıklar Ağı işbirliği ile yola çıkılan Nadir Müzik projesinde "Doğa İçin Çal" ekibinin hazırladığı konseptte bir müzik ve klip hazırlandı. İlk parça olarak anonim bir türkü olan "Kızılcıklar Oldu Mu?" seçildi. 28 Şubat 2021 Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde projenin lansmanı 20'den fazla dernek temsilcisi, akademisyen ve nadir bireyin katıldığı yayın ile gerçekleştirildi.

7 Nisan 2021'de Dünya Sağlık Günü'nde şarkının sözlerinin Azerice, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca olmak üzere 5 dilde söylendiği klip yayınlanarak projeye uluslararası bir değer kazandırıldı. 23 Nisan 2021'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Zoom üzerinden 2.5 saat süren eski bayramları uzaktan da olsa yaşatan bir etkinlik yapıldı. Etkinlik aynı zamanda Youtube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Kukla, sihirbazlık ve köpük gösterilerinden birlikte gitar eşliğinde şarkı söyleyip farklı müzik aletlerini tanımaya kadar birçok farklı içerik ile katılan tüm çocuklar eğlendi. Hikaye dinletisi ve anlatılan masallarla çocuklarla birlikte tüm katılımcıların unutamayacağı bir akşam yaşandı. Katılan 160 kişi ile 23 Nisan coşkusu paylaşıldı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Proje yürütücüleri son aşamada, şarkılarının altyapı melodisini ve yazmış oldukları sözleri klipte yer almak isteyen herkese ulaştırdılar ve kayıtları topladılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda video gönderen herkesin olacağı yeni bir klip yayınlayacaklar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı; öğrencilerden sağlık çalışanlarına, nadir bireylerden akademisyenlere, "nadir hastalıkların hayatın içinde olduğunu göstermek isteyen herkesle" Nadir Müzik 19 Mayıs Buluşması'nda hep birlikte kutlayacaklar.