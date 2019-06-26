Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik Merkezine taşınıyor
1 saat önce
İzmir'de, Aliağa Belediyesinin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutan Nadir Nadi Kütüphanesi, okuyucularına daha iyi koşullarda hizmet verebilmek için Aliağa Gençlik Merkezi'ne taşınıyor.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
'de, Aliağa
Belediyesinin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutan Nadir Nadi
Kütüphanesi, okuyucularına daha iyi koşullarda hizmet verebilmek için Aliağa Gençlik Merkezi'ne taşınıyor.
Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezi, Aliağa'nın önemli kültür yuvalarından olan Nadir Nadi Kütüphanesi ile hizmet alanını genişletiyor. 13 bin 500 kitabın yer aldığı ve 11 bini aşkın üye sayısına sahip Nadir Nadi Kütüphanesi, ağustos ayından itibaren Aliağa Gençlik Merkezi'ndeki yerini alarak okuyuculara kapısını açacak.
Kütüphane, taşınma çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz 2019 Pazartesi gününden itibaren 1 ay süreyle hizmet veremeyecek. - İZMİR
Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun!
İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek
İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı
Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi