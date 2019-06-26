Son Dakika Haberleri: Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik Merkezine taşınıyor
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Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik Merkezine taşınıyor

1 saat önce

İzmir'de, Aliağa Belediyesinin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutan Nadir Nadi Kütüphanesi, okuyucularına daha iyi koşullarda hizmet verebilmek için Aliağa Gençlik Merkezi'ne taşınıyor.

Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik Merkezine taşınıyor, System.String[]
İzmir'de, Aliağa Belediyesinin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutan Nadir Nadi Kütüphanesi, okuyucularına daha iyi koşullarda hizmet verebilmek için Aliağa Gençlik Merkezi'ne taşınıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezi, Aliağa'nın önemli kültür yuvalarından olan Nadir Nadi Kütüphanesi ile hizmet alanını genişletiyor. 13 bin 500 kitabın yer aldığı ve 11 bini aşkın üye sayısına sahip Nadir Nadi Kütüphanesi, ağustos ayından itibaren Aliağa Gençlik Merkezi'ndeki yerini alarak okuyuculara kapısını açacak.

Kütüphane, taşınma çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz 2019 Pazartesi gününden itibaren 1 ay süreyle hizmet veremeyecek. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
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