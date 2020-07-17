Nadir Nadi Kütüphanesi, havuz ve spor salonunun çalışma saatlerine düzenleme - Son Dakika

Nadir Nadi Kütüphanesi, havuz ve spor salonunun çalışma saatlerine düzenleme

Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren yüzme havuzu, spor salonu ve Nadir Nadi Kütüphanesinin çalışma saatleri düzenlendi.

Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren yüzme havuzu, spor salonu ve Nadir Nadi Kütüphanesinin çalışma saatleri düzenlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen yeni açılış ve kapanış saatlerinin 1 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı ifade edildi.

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Spordan sanata birçok aktiviteye ev sahipliği yaparak kısa sürede 7'den 77'ye tüm Aliağalıların ortak yaşam alanı haline gelen Aliağa Gençlik Merkezinde, pandemi nedeniyle ara verilen ve geçtiğimiz günlerde kademeli olarak açılan kursların ve kütüphanenin çalışma saatleri yine pandemi tedbirleri kapsamında düzenlendi.

ASEV kurslarının henüz başlatılmadığı Aliağa Gençlik Merkezinde, pandemi öncesinde geç saatlere kadar açık olan Nadir Nadi Kütüphanesinin kapanış saati hafta içi 17.30 oldu. Kütüphane cumartesi ve pazar günleri ise kapalı olacak. Aynı şekilde yüzme havuzu da hafta sonları kapalı olurken, havuz sadece pazartesi günleri 09.30-20.00 saatleri arasında serbest kullanıma açık olacak. Spor salonu ise sadece pazar günleri kapalı olacak, cumartesi günleri 10.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nadir Nadi Kütüphanesi, havuz ve spor salonunun çalışma saatlerine düzenleme - Son Dakika
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