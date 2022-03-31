Nadir olarak meydana gelen "ters yıldırım" görüntülendi - Son Dakika
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Nadir olarak meydana gelen "ters yıldırım" görüntülendi

31.03.2022 22:22

ABD'nin Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı.

ABD'nin Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı.

ABD'nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz Salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen "ters yıldırım" Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi. Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti.

Buluttan yere düşen normal yıldırımların aksine, söz konusu yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru gittiği görüldü.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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