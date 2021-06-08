Üye Girişi
Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı - Son Dakika

Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı

08.06.2021 20:13

- Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgede nadir rastlanan ve doğada ölü olarak getirilen porsuk, vaşak ve su samuru gibi hayvanlara tahnit uyguladı.

- Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgede nadir rastlanan ve doğada ölü olarak getirilen porsuk, vaşak ve su samuru gibi hayvanlara tahnit uyguladı.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavi sırasında ölen ya da doğada ölü bulunan yaban hayvanlarını tahnit yöntemiyle adeta yeniden mumyalaştırıyor. Özelikle nesli tükenen, nesli tehlike altında olan ve çok nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulayan Prof. Dr. Aslan, bu sayede yaban hayvanların bölgedeki habitatının kayıtlara geçmesini sağlıyor. Özelikle Van Gölü Havzası'nda çok nadir rastlanan ve genellikle de trafik kazası sonrası ölü olarak merkeze getirilen porsuk, vaşak ve su samuruna tahnit uygulandı.

"Bölgede yaşayan hayvanlar literatüre geçiyor"

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Bölgedeki yaban hayvanlarının doğada tutunmasını ve doğaya dönmesi için belirli kurumlarla koordinasyonlarının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Son zamanlarda Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile beraber doğaya tutunamamış hayvanların buradaki tedavisini yapıp tekrar doğaya kazandırmaktaydık. Yalnız rehabilitasyon merkezlerinin amaçlarından biri de nesli tükenmekte olan hayvanları ve bu bölgedeki habitat şeklini yansıtmak için bize gelen ölü hayvanların hangi bölgeden geldiğine dair kayıtlara geçmesini sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattık. Bu kapsamda son bir yıl içerisinde iki vaşak, iki yaban keçisi, birer porsuk, su samuru ve ayı yavrusu doğada ölü olarak bize getirildi. Buradaki amacımız hem ölüm nedenlerini öğrenerek çözüm üretmek hem de bu bölgede hangi hayvanların yaşadığını literatüre geçirmektir" dedi.

"Ölüm nedenleri gerekli yerlere rapor edilecektir"

Su samuru ve porsukların doğada çok az görülen hayvanlar olduğunu dile getiren Aslan, "Az görülmesi nesli tükendiği anlamında değil, insanlarla temas halinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bunlar genellikle gece hareket halinde olan hayvanlardır. Trafik kazasında ölen bir porsuk Bitlis'ten bize getirildi. Dolayısıyla su samurunun Bitlis'te yaşadığı ve orada gerekli önlemlerin alması için ilgili birimlerle koordinasyon haline geçilecektir. Hakkari'den trafik kazasında ölen iki vaşak getirildi. Vaşağın artık bu bölgede yaşadığının ve ölüm nedenleri de gerekli yerlere rapor edilecektir. Bu hayvanlar bundan sonra bize yaralı olarak da gelebilir. Bu yüzden çalışmalarımızı önceden yürütmekteyiz" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı
Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı
Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı
Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rehabilitasyon, Lokman Aslan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak 23:13 Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun 22:34 Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a 22:08 İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama 21:42 Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor 21:33 Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı 19:42 Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
23:21
Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır         
22:34
Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu         
22:14
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı         
21:39
İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü         
21:13
Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı         
18:22
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti         
17:43
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı         
09:52
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 23:51:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nadir rastlanan yaban hayvanlarına tahnit uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement