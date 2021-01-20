Nadir Salifov'un kabri başında işlenen cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nadir Salifov'un kabri başında işlenen cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

20.01.2021 19:27
Nadir Salifov'un kabri başında işlenen cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un mezarını ziyaret edenler arasında çıkan tartışmada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un mezarını ziyaret edenler arasında çıkan tartışmada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Esenyurt Orhangazi Mahallesi'ndeki Gülvadi Mezarlığı'nda Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un kabrini ziyaret eden kişiler arasında çıkan tartışmada Ali Hashımov'un (28) öldürülmesiyle ilgili Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen 3 şüpheliden Kenan I. tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

17 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi'ndeki Gülvadi Mezarlığı'nda 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un kabrini ziyarete giden Ali Hashımov ile aynı saatlerde buraya gelen Azerbaycanlı Kenan I. (30), Lale M. (35) ve Aynur I. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Suç örgütü elebaşı Salifov'u ağabeyi olarak gördüğü öğrenilen Hashımov, yanındaki tabancayla Kenan I'yı elinden yaralamıştı. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında Kenan I. Hashımov'u başından vurarak olay yerinden kaçmıştı.

Şüpheli Kenan I. yanındaki 2 kadınla birlikte Esenyurt'taki özel bir hastaneye tedavi için gittiğinde hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatarak şüpheli Kenan I., Lale M. ve Aynur I'yı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda olayın meydana geldiği mezarlığa giden ekipler, Azerbaycanlı Hashımov'un cansız bedenini bulmuştu.

Büyükçekmece, Orhangazi, Esenyurt, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nadir Salifov'un kabri başında işlenen cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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