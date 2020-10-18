Nadir tabiat varlıklarını gelecek nesillere taşıyan müze - Son Dakika

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran Karabük'ün Yenice ilçesinde yapılan "Doğa ve Hayvan Müzesi"ne gelen ziyaretçiler, yaban hayatı ve bitki çeşitliliğini yakından tanıyor.

Dünyada pek az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran bir orman ekosistemine sahip Yenice Ormanları'nda ölü bulunan ya da tedavi sırasında telef olan geyik, karaca, ayı, domuz, sansar, çakal, kurt, tilki, vaşak, yaban kedisi, tavşan gibi yaban hayvanı türleri ile çulluk, güvercin, ördek, sülün, şahin, baykuş, alakarga, atmaca, baykuş, ağaçkakan ve doğan gibi çeşitli kuşlara tahnit yöntemi uygulandı.

Bitki ve ağaç türleri kurutuldu

Kaybolmaya yüz tutmuş türlerin seçkin örneklerini ihtiva ettiği için "Tabiatı Koruma Alanı" olarak ayrılan, yüksek tepeden bakıldığında uçsuz bucaksız bir denizi andıran Yenice Ormanları'ndaki Uludağ göknarı, doğu kayını, sarı çam, kara çam, cami yanı karaçamı, kızıl çam, ıstranca meşesi, virgiliana çınarı, ceviz, dişbudak, kızıl ağaç, fındık, porsuk, yabani kiraz, gümüş ıhlamur, akağaç, kızılcık, şimşir, ahlat, kontus defnesi, kurt bağrı, erguvan ve yasemin gibi bazı bitki ve ağaç türleri de kurutularak çerçevelendi.

Tahnit yöntemi uygulanan yabani hayvanlar ile kurutulan bitki ve ağaç türleri, genetik özelliklerinin devamlılığının sağlanması, ilmi araştırmalar ve eğitim amaçlı çalışmaların hizmetine sunulması, nadir tabiat parçalarının gelecek nesillerin istifadesine milli miras olarak bırakılması amacıyla kaymakamlık tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) da desteğiyle Yenice Ormanları'ndaki Şeker Kanyonu'nda açılan "Doğa ve Hayvan Müzesi"nde sergilenmeye başladı.

Dünya ölçeğinde büyük memeli türler için bozulmamış sayılı alanlar arasında değerlendirilen Yenice Ormanları'na gelen aileler ve çocukları, bir taraftan mağaralar, yaylalar ve kanyonların kamp ortamında tadını çıkarırken, bir taraftan da müzeye gelerek içlerinde nesli tükenmeye yüz tutmuş türlerin de bulunduğu yaban hayatını yakından tanıyor.

"Müzedeki bitki ve hayvan türleri artacak"

Müze işletmecisi Ercan Aslan, AA muhabirine, Yenice Ormanları'nın dünyanın korunması gerekli 100 sıcak bölgesinden birisi olarak geçtiğini söyledi.

Bölgenin hem fauna hem de flora bakımından zengin olduğunu ifade eden Aslan, "Blok ormanlara sahip olduğu için bu bölgede vahşi hayvan varlığı da fazla. Müzede ayı, tilki, çakal gibi farklı farklı hayvan türleri sergileniyor. Müzedeki bitki ve hayvan türleri artacak." diye konuştu.

İnsanların kaybolmaya yüz tutmuş bitki ve hayvan türlerini yakından görme şansını yakaladığını belirten Aslan, herkesi müzeyi ve doğa harikası ormanları görmeye davet etti.