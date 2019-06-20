Son Dakika Haberleri: Nadir tür çubuklu balinalara ait sesler ilk kez kaydedildi
Son Dakika Güncel Haber

Nadir tür çubuklu balinalara ait sesler ilk kez kaydedildi

20 dakika önce

Nadir görülen çubuklu balinalara ait bir tür olan Kuzey Pasifik çubuklu balinasına ait seslerin ilk kez kaydedildiği açıklandı.

Nadir tür çubuklu balinalara ait sesler ilk kez kaydedildi, System.String[]
Nadir görülen çubuklu balinalara ait bir tür olan Kuzey Pasifik çubuklu balinasına ait seslerin ilk kez kaydedildiği açıklandı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanların tespit ettiği seslerin çubuklu balinalara ait bir türe ilişkin ilk kayıtlar olduğu belirtildi.
Araştırmacılar, bulguların türe ait olduğundan emin olmak için sekiz yıl sürdürülen çalışma boyunca deniz yüzeyine demirlenen akustik kayıt cihazlarıyla seslerin izini sürdü.
Sekiz yılın sonunda araştırmacılar çığlık, şakıma ve inleme benzeri sesler çıkaran çubuklu balinaların seslerini kayıt altına almayı başardı.
Çubuklu balinalara ait buna benzer bir sesin daha önce kaydedilmediğini belirten NOAA'dan deniz biyoloğu Jessica Crance, balinalara ait seslerin Alaska'nın güneydoğu kıyılarındaki beş farklı yerde kaydedildiğini söyledi.
Seslerin defalarca kendini tekrar eden, belirli bir ritm içinde olduğunu ifade eden Crance, yaptıkları keşfin cevaplanması gereken yeni soruları ortaya çıkardığını kaydetti.
Yeryüzünde yalnızca 30 civarında Kuzey Pasifik çubuklu balinası kaldığı düşünülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:41 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak Bahçeli'den Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nadir tür çubuklu balinalara ait sesler ilk kez kaydedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]