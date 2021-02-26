Nadir-X çizgi romanının farkındalık videosu yayınlandı - Son Dakika

Belirlenen nadir hastalık sayısı 6.000'den fazladır ve bu hastalıkların %72'si genetik geçişlidir. Genetik nadir hastalıkların %70'i de çocukluk çağında başlamaktadır. GEN'in koşulsuz desteğiyle nadir hastalıklara farkındalık yaratmak için çizer Erhan Candan'ın kaleminden çıkan, Pedagog Ebru Şen'in danışmanlığında yürütülen Nadir-X çizgi romanında nadir hastalıklarla savaşan üç çocuğun öyküleri yer alıyor. Nadir-X çizgi romanı Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sistinozis Hastaları Derneği, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği'nin destekleriyle Altın Kitaplar imzasıyla mart ayında tüm kitabevi raflarında yerini alacak.

Nadir-X çizgi romanında neler anlatılıyor?

Nadir gücü tuza hükmetmek olan Kistik Fibrozis hastası Tuz Çocuk'tan, üstün koku alma gücüyle tüm sorunların üstesinden gelmeyi başaran Sistinozis hastası Biber Kız'a ve geleceğin teknolojisiyle donatılmış Duchenne Musküler Distrofi hastası Robot Çoçuk'a kadar üç farklı kahramanın birbirinden keyifli maceraları Nadir-X çizgi romanında sizleri bekliyor.

Nadir hastalıklar için farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkılan Nadir-X projesi sayesinde hem toplumun bilinçlenmesi hem de bu hastalıklarla mücadele edenlere destek olunması amaçlanıyor.

Siz de kitaplığınızda bu çizgi romana yer vererek bu kıymetli farkındalık yolcuğumuzun yılmaz destekçilerinden biri olabilirsiniz. Alacağınız her çizgi roman ile Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sistinozis Hastaları Derneği, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği'ne bağışta bulunabilirsiniz.