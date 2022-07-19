'NAe Sao Paulo' raporu: 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor

BREZİLYA'dan İzmir Aliağa 'daki gemi söküm tesislerine gelecek gemide, uluslararası bir kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor.

Son dakika haberi... Özcan Purçu Bakan Kurum'a Asbestli Olduğu İddia Edilen Gemiyi Sordu: 'Ne Zaman Gelecek, Kaç Kişi Çalışacak, Ne Tür Önlemler Alınacak?'

Kaynak: DHA

Sao Paulo, Aliağa, Güncel, Son Dakika

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