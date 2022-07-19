'NAe Sao Paulo' raporu: 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor - Son Dakika
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'NAe Sao Paulo' raporu: 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor

19.07.2022 13:14
'NAe Sao Paulo' raporu: 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor

BREZİLYA'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek gemide, uluslararası bir kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor.

BREZİLYA'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek gemide, uluslararası bir kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor.

Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait 'NAe Sao Paulo' adlı gemide 900 ton asbest bulunduğu iddia edilmişti. Uluslararası akreditasyona sahip

gemi sökümünde tehlikeli madde envanteri hazırlamaya yetkili kuruluş 'GRIEG GREEN' tarafından hazırlanan rapora göre gemide 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor. DHA'nın ulaştığı raporda, geminin hangi bölümünde ne kadar asbest bulunduğu bilgisi de yer aldı.1 TON ÜZERİNDE ÇIKARSA GERİ GÖNDERİLECEKBakanlık yetkilileri, Türkiye'de yapılacak kontrollerde raporda belirtilen miktarın bir ton üzerinde dahi asbest çıkması durumunda geminin söküm işleminin gerçekleşmeden geri gönderileceğini belirtti. Yetkililer, atıkların bertarafına ilişkin de bilgi verdi. Asbest içeren atıkların uygun şekilde ambalajlanarak etiketlendiği, havayla teması kesildiği, geçici olarak depolandığı, lisanslı araçlarla taşındığı ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde; gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edildiği vurgulandı.2013 yılında da asbest içeren benzer bir geminin sökümünün gerçekleştirildiği ve atıkların sorunsuz bir şekilde bertaraf edildiği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Sao Paulo, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'NAe Sao Paulo' raporu: 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor - Son Dakika

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