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Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti - Son Dakika

Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti

14.02.2022 12:19
Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti

Boşandığı karısına her ay ödediği nafaka dekontlarına "haram olsun", "helal etmediğim nafaka" gibi ifadeler yazan Barış A. mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Barış A. nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini iddia etse de mahkeme eski eşinin huzurunu bozduğu gerekçesiyle 15 bin TL manevi tazminat cezasına hükmetti.

İstanbul'da 2011'de ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. Çiftin çocukları olmadı. 7 yıl sonra genç kadın, aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gibi gerekçeleriyle eşinden boşandı.

"HARAM OLSUN"

İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti, eski koca ise nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.

Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazan adama tazminat cezası

DEKONT YOLUYLA HAKARET ETTİĞİNİ SAVUNDU

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre; Söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu.

HELAL ETMEMESİNİN TANRISAL CEZA DİLEME ANLAMINA GELDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Barış A. ise, nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü. Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Son Dakika Güncel Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti - Son Dakika
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