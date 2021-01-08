Nafaka hükümlerine uymayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde nafaka hükümlerine uymadığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlamat ve İnfaz bürosunca nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan N.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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