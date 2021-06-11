Nafaka mağdurları Ankara'da - Son Dakika

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen süresiz nafaka mağdurlarının yürüyüşü Ankara Göksu parkında son buldu.

Süresiz nafaka mağdurlarının bulunduğu grup adına yapılan açıklamada "Süresiz nafaka zulmü kaldırılmalı, TMK'daki nafaka hükümleri Atatürk döneminde yapılan ve 1988 yılına kadar geçerli olan şekline getirilmelidir" denildi.

BOŞANMA DAVALARI UZUN SÜRÜYOR

Süresiz Nafaka Mağdurları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, " Bu yürüyüşteki amacımız aile konusundaki sorunları kamuoyuna duyurmak. Süresiz nafakayla ilgili sorunlar var o da şöyle ki, 10 gün evli kalıyorsunuz 5 yıl 10 yıl süresiz nafaka ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu nafaka kadın evlenmeden bitmiyor. Onun ortadan kalkması için kadının resmi olarak evlenmesi, 3 bin 800'ün üzerinde maaş alması gerekiyor ve kadının haysiyetsiz yaşam sürmesi gerekiyor. Bunun ispatı da bize kalıyor bu kez de eğer bunun ispatını yaparsak kadının özel hayatını ihlal suçundan hapis cezasıyla karşılaşıyoruz. Boşanma davaları uzun sürüyor. Şu anda 19 yıl süren bir dava mevcut. Bu yüzden kimse yeni bir hayat kuramıyor" dedi.

Nafaka ve boşanma mağduru vatandaşlar çocuklarını göremediklerini, mahkeme süresinin uzamasından dolayı yaşadıkları maddi manevi sıkıntıları 10 gündür yaptıkları yürüyüşle kamuoyuna ve yetkililere mağduriyetlerini duyurmak istediklerini açıkladılar.

(İHA)