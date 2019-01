Nafaka Mağdurları Kanun Düzenlemesi İstiyor

Boşandıkları eski eşlerine süresiz nafaka ödeyen kişiler, yasanın yeniden düzenlenerek nafaka sürelerinde değişiklik yapılmasını istiyor.Boşanmalardan sonra eşlere bağlanan süresiz nafakadan dolayı 2 milyon kişi mağduriyet yaşıyor. 1988 yılından sonra süresiz hale gelen nafakalar, birçok vatandaşı zor durumda bırakıyor. Bu sürenin düzenlenmesi amacıyla seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar, 'Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu'nda bir araya geldi. Platform üyeleri bir an önce yasaların yeniden düzenlenmesini istiyor. Sadece 3 ay evli kalıp boşandığı halde 11 yıldır nafaka ödeyen Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyesi Serdar Gökçek , "Bugüne kadar süresiz nafaka ödeyen arkadaşlarımızla internet üzerinde 'Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu'nu kurduk. Bizim gibi birçok mağdur platformlar ve dernekler var. Platformun amacı süresiz nafakanın süreli hale getirilmesi ve çocuk icrasına son verilerek, 6284 sayılı Yasa'dan kaynaklanan pozitif ayrımcılığın sona ermesi" ifadelerini kullandı."Süresiz nafaka ne kadar cüzi de olsa kişilerin gelirlerine göre bağlanıyor ve ikinci eşler de bundan dolayı mağdur oluyor"100 Günlük Eylem Planı'nda nafakanın adil hale getirilmesi için bir kanun oluşturulacağının yer aldığını fakat Mecliste hala bununla ilgili bir kanun tasarısının gelmediğini söyleyen Gökçek, şöyle devam etti:"3 aylık bir evlilik sonucu 11 yıldır nafaka ödemekteyim. Daha ne kadar ödeyeceğimi de bilmiyorum. Süresiz nafaka ne kadar cüzi de olsa kişilerin gelirlerine göre bağlanıyor ve ikinci eşler de bundan dolayı mağdur oluyor. Evde de birtakım sorunlar çıkıyor. Ayrılmış olsan da nafaka yoluyla bir bağın oluyor ve sürekli ilk eşlere bağlı oluyoruz."Gökçek, maddi durumu olmayan bazı vatandaşların çocuklarını göremediğini kaydederek, "Çocuğunu görmesi için pedagog ve polis eşliğinde icraya para yatırması gerekiyor. Bu her türlü boşanmada olmuyor. Sadece çocuğunu icra yoluyla göstermek isteyen anneler bu şekilde bir yol çiziyor. Biz bir genelleme yapmıyoruz. Bazı art niyetli insanların çocuğu kullanarak babayı cezalandırması söz konusu" şeklinde konuştu."1 gün de evli kalsan, 10 yıl da evli kalsan süresiz bir nafaka ödüyorsun"Gökçek, 1988'den sonra çıkarılan yasayla süreli olan nafakanın süresiz hale getirildiğinin altını çizerek, "1 gün de evli kalsan, 10 yıl da evli kalsan süresiz bir nafaka ödüyorsun. Biz bunun Avrupa standartlarında düzenlenmesini istiyoruz. Art niyetli insanlar nafaka arttırımını bir koz olarak kullanarak her yıl nafaka arttırım davaları açıyor ve bu da erkek üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Nafaka ödenmezse 3 aylık bir tazyik hapsiyle karşı karşıyayız. Kişi bir gün bile nafakasını geciktirse mahkemeye başvuruluyor ve kişi hemen hapse atılıyor. Hapisten çıktıktan sonra bu insan işinden atılmış oluyor. İş araması gerekiyor ve yine nafakasını ödeyemediği için tekrar tazyik hapsine uğrayan arkadaşlarımız var. Bu da ailelerin dağılmasına sebep oluyor. Özellikle 6284 sayılı Yasa, kadının ispat sunmasına gerek yok der. Bundan dolayı da erkekler mağdur oluyor. İstanbul Sözleşmesi'yle kadına verilen pozitif ayrımcılık erkekleri pasifleştiriyor. Aileyi korumak sadece yasaların düzenlenmesiyle olmaz. İki tarafın da haklarını koruyarak aileyi koruyabiliriz" dedi."Hükümetimiz eğer ailenin korunmasını istiyorsa yasalara düzenleme getirilmesi gerekiyor"Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu olarak 15 Ocak Salı günü Atatürk Kültür Merkezinde saat 14.00'te bir basın açıklaması düzenleyeceklerini kaydeden Gökçek, "Ülkemizde 2 milyona yakın nafaka mağduru var. Çocuklarını göremeyen insanlar var. Bu konuda mağdur olan birçok arkadaşımız var. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. 15 Ocak'ta Süresiz Nafaka Platformu'nun düzenleyeceği bir basın açıklamamız olacak ve orada sorunlarımızı dile getireceğiz. Türkiye 'nin çeşitli yerlerinden gelecek olan arkadaşlarımız ve platform yöneticilerimiz sorunlarımızı dile getirecek. Hükümetimiz eğer ailenin korunmasını istiyorsa yasalara düzenleme getirilmesi gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA