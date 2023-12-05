 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam birkaç saat içinde serbest kaldı - Son Dakika

Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam birkaç saat içinde serbest kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adamın nafakası ödendi. Ağlayarak cezaevine giden adam birkaç saat sonra serbest kaldı.

05.12.2023 - 20:06,  Güncelleme: 20:12
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, nafakanın ödenmesi sonucu serbest kaldı.

Nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam serbest kaldı

ESKİ EŞİNİN NAFAKASINI ÖDEMEYİNCE TUTUKLANDI

İddiaya göre, Zülfü Ş. (81), eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.

Nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam serbest kaldı

SERBEST KALDI

Tutuklanan yaşlı adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı. Bugün ödenen nafakanın ardından yaşlı adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam birkaç saat içinde serbest kaldı - Son Dakika


20:52
İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti
18:47
Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı
18:15
İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler
18:08
Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı
17:55
Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
17:47
Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum
17:46
Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
17:05
Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi

Son Dakika
20:52 İsrail, Gazze'yi işgalinde 3'üncü aşamaya geçti
20:06 Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam birkaç saat içinde serbest kaldı
18:47 Büyükşen çiftini öldüren sanıklara verilen 2'şer kez müebbet hapis cezası onandı
18:26 Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu
18:15 İYİ Parti'den ihraç edilen Milletvekili Ümit Dikbayır'dan ilk sözler
18:08 Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdikleri İsrail askerlerine saldırdı
17:55 Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
17:46 Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
17:47 Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum
17:05 Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 21:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Eski eşinin nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam birkaç saat içinde serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement