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Nafaka tartışması yeniden başlıyor! Devlet, erkeklerin yerine nafaka mı ödeyecek? - Son Dakika

Nafaka tartışması yeniden başlıyor! Devlet, erkeklerin yerine nafaka mı ödeyecek?

24.12.2021 09:13
Nafaka tartışması yeniden başlıyor! Devlet, erkeklerin yerine nafaka mı ödeyecek?

Süresiz ya da yoksulluk nafakası yeniden gündemde. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemede, nafakanın evlilik süresiyle sınırlanması, bu süre sonunda nafaka almaya hak kazanan eşin iş bulamaması veya herhangi bir gelirinin olmaması halinde, devletin nafaka ödemeye devam etmesi formülü üzerinde duruluyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre;bir süre soğumaya bırakılan nafaka konusunda Adalet Bakanlığı yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre yeni çalışmada, nafaka ödemek zorunda olan eşin, evlilik süresi kadar nafaka ödemesi, bu sürenin sonunda ise devlete nafaka ödeme yükümlülüğü getirilmesi formülü üzerinde duruluyor.

Eğer evlilik süresi boyunca nafaka ödenmesine dönük formül benimsenirse, bir kişi örneğin 5 yıl evli kaldıysa, boşandığı eşe sadece bu süre boyunca nafaka ödemekle yükümlü olacak.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ÜZERİNDEN DEVREYE GİRİLECEK

Bu süre sonunda, nafaka alan eşin işsiz veya herhangi bir gelirinin olmaması halinde devlet nafaka ödemeyi sürdürecek. Henüz kesinleşmemekle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarından nafakanın karşılanması seçeneği üzerinde duruluyor.

Bakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, "kadına şiddet" vakalarında nafaka tartışması önemli bir yer tutuyor ve bu nedenle de "kadını da mağdur etmeyecek bir formül aranıyor."

Yapılacak düzenlemenin Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yanı sıra kadın örgütlerinin de görüşü alınarak Meclis'e sunulması düşünülüyor. Üst düzey bir bakanlık yetkilisi, böyle bir düzenleme halinde devlete maliyetinin de hesaplanması gerektiği belirtilerek, "Bunun bütçeye yükü nedir, buna bakılıyor. Meclis'e gelmesinin gecikmesinin nedeni de bu. Eğer kadınlar da buna evet derse, gelecek yıl içinde bu düzenleme Meclis gündemine gelebilir" bilgisini paylaştı.

ÇEKİŞMELİBOŞANMAYA KOLAYLIK

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bir başka düzenleme ise "çekişmeli boşanma"nın kolaylaştırılması. ı 6. Yargı paketi içine konulmasının planlandığı düzenleme yasalaşırsa, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Meclis'e sunulması düşünülen düzenlemede ise mahkeme, velayet ve nafaka konusunda anlaşılması halinde boşanma kararı verilebilecek. Tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında ise dava, boşanma sonrasında devam edip, karara bağlanabilecek. Bu konuda aile arabuluculuğu mekanizmasının da işletilebileceği belirtiliyor. Ancak, arabuluculuk, aile içi şiddet nedeniyle açılan boşanma davaları için uygulanmayacak.

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Nafaka Davası, Mahkeme, Boşanma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nafaka tartışması yeniden başlıyor! Devlet, erkeklerin yerine nafaka mı ödeyecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nafaka tartışması yeniden başlıyor! Devlet, erkeklerin yerine nafaka mı ödeyecek? - Son Dakika
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