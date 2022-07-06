'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası onandı - Son Dakika
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'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası onandı

06.07.2022 15:45
'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezası onandı

KAYSERİ'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 25 bıçak darbesiyle öldüren Yasin Tatay'a (40) 'kasten öldürme' suçundan verilen ömür boyu hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

KAYSERİ'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 25 bıçak darbesiyle öldüren Yasin Tatay'a (40) 'kasten öldürme' suçundan verilen ömür boyu hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için 50 kilometrelik mesafede 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi, bölgeden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alındı, tutuklandı.

Yasin Tatay hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Yasin Tatay'ı, 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadı.KARARA İTİRAZ EDİLDİSanık avukatı Hacı Ağca, müvekkiline fazla ceza verildiği, duruşma savcısı ise, sanığa verilen cezayı az bularak Tatay'ın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. OY BİRLİĞİ İLE ONANDI

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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