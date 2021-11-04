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Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu - Son Dakika

Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu

04.11.2021 15:01
Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu

Bursa'da boşanma aşamasındaki bir çiftin birbirine açtığı nafaka mı? sadaka mı? davası komedi filmlerine konu olur cinsten.Her ay tedbir nafakası olarak boşanma arefesinde ki eşi S.Ç.'ya 300 lira ödeyen M.Ç.

Bursa'da boşanma aşamasındaki bir çiftin birbirine açtığı nafaka mı? sadaka mı? davası komedi filmlerine konu olur cinsten.

Her ay tedbir nafakası olarak boşanma arefesinde ki eşi S.Ç.'ya 300 lira ödeyen M.Ç. geçtiğimiz yıl eylül ayında internet bankacılığını kullanarak yaptığı ödemenin açıklama kısmına nafaka yerine sadaka yazınca eşi, nafakanın ödenmediğini ileri sürerek icra takibi başlattı. M.Ç. ise olayda kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu belirtip icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı.

Yerel mahkeme, açıklama kısmına yazan ifadeyi göz önünde bulundurarak M.Ç.'nin yeniden nafaka ödemesine hükmetti. Üst kanun yoluna başvuru için miktar sınırın altında kalması sebebiyle karar kesin olarak verildi. Bir üst mahkemeye itirazının önü kapanan M.Ç. bu sayede nafakayı yeniden ödemekle yükümlü kalacak.

Bursa'da 2018 yılında açmış olduklari karşılıklı boşanma davası ile cekişmeli boşanma davası olarak devam eden boşanma davasında, aile mahkemesi M.Ç.'nin eşi S.Ç.'ye her ay 300 lira 'tedbir nafakası' ödemesine hükmetti. Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı ile yapan M.Ç., 2020'nin eylül ayında ödemenin açıklama kısmına 'nafaka' yerine 'sadaka' yazdı. Bunun üzerine S.Ç., avukatı aracılığıyla M.Ç.'nin kendisine ödediği paranın 'sadaka' olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı.

Nafakayı ödediğini belirten M.Ç. takibin iptali için karşı dava açarak dilekçesinde "Açıklamanın yanlışlıkla yazıldığını kasten böyle bir ifade kullanmadığını ileri sürdü. Kullandığı cep telefonunun azizliğine uğradıgini belirten M.Ç. otomatik klavyenin 'nafaka' kelimesini 'sadaka' olarak düzelttiğini, bilerek yazmadığını" ifade etti.

Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki davada hakim, davalı M.Ç.'nin açıklama kısmında yazdığı 'sadaka' ibaresini baz alarak davacı S.Ç.'yi haklı buldu. Mahkeme, ödemenin 'nafaka' açıklaması ile yapılmadığından insani duygularla hareket edildiğinden bahisle ifadesi ile açıkça, açıklama kısmında belirtilmesi gerektiğini belirterek M.Ç.'nin açmış olduğu davayı reddetti. Yerel mahkemeden verilen kesin karar uzerine M.Ç. 'sadaka' açıklamasıyla yatırmış olduğu nafaka miktarını yeniden ödemekle yükümlü kılındı.

Nafaka ödeyenlere önemli uyarı

Davayı takip eden Göçüm Hukuk Bürosu avukatlarından Berrin Günay, nafaka ödemesi yapanları uyardı.

Günay, "Bu olayda da olduğu gibi bizim müvekkillerimize ve nafaka borçlularına tavsiyemiz şu; eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve döneme ait olduğu ile birlikte nafaka ödemesi olduğu da belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Somut olayda borçlu eş, otomatik klavye yüzünden bir yazım hatası olduğunu ileri sürüyor. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden tedbir nafakası ödemesi bulunmakta ancak bu süreçte herhangi bir şekilde böyle bir şey yazmadığını, sadece o ay dikkatinden kaçtığını söylüyor. Fakat dediğimiz gibi gerekçe ne olursa olsun yerel mahkemenin kararı açık olup nafaka ödemelerinde hangi ay ve döneme ait olduğu belirtilmekle birlikte ödemenin nafaka borcuna ilişkin olduğu ayrıca ve açıkça belirtilmeli" diye konuştu. - BURSA

Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu

İnternet Bankacılığı, Mahkeme, Bursa, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nafaka yerine sadaka yazınca bir kez daha nafaka ödemeye mahkum oldu - Son Dakika
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