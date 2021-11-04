Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti - Son Dakika

Bursa'da 2 yıl önce M.K. ile S.K. anlaşmalı boşanmaya karar verdi. Süreç devam ederken, aile mahkemesi M.K.'nin eşi S.K.'ye her ay 300 lira 'tedbir nafakası' ödemesine hükmetti. Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı ile yapan M.K., 2020'nin haziran ayında ödemenin açıklama kısmına 'nafaka' yerine 'sadaka' yazdı. Bunun üzerine S.K., avukatı aracılığıyla M.K.'nin kendisine ödediği paranın 'sadaka' olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı.

"CEP TELEFONUNUNUN AZİZLİĞİNE UĞRADIM"

Nafakayı ödediğini belirten M.K. ise karşı dava açarak dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Açıklama kısmında nafaka yazmıştım. Fakat kullandığım cep telefonunun azizliğine uğradım. Otomatik klavye 'nafaka' kelimesini 'sadaka' olarak düzeltmiş. Bilerek yazmadım."

Bursa 4'üncü Aile Mahkemesi'ndeki davada hakim, davalı M.K.'nin açıklama kısmında yazdığı 'sadaka' ibaresini baz alarak davacı S.K.'yi haklı buldu. Mahkeme, ödemenin hangi aya ait olduğunun, 'nafaka' ifadesi ile açıkça açıklama kısmında belirtilmesi gerektiğini belirterek M.K.'nin yeniden para yatırmasına hükmetti.

AYNI MİKTARI YENİDEN ÖDEYECEK

Dava dosyası ile ilgili bilgi veren Avukat Berrin Günay, "Boşanma davasında diğer eş lehine nafaka ödenmesine hükmediliyor. Ödemeler icra yoluyla değil, eşin banka hesabına havale yolu ile yapılıyor. Nafaka yükümlüsü eş, ödemesi gereken miktarı yatırırken 'sadaka' açıklaması yazıyor. Dolayısıyla lehine nafaka alacağı olan eş de bunu icra takibine konu ediyor. Daha sonra ödeme yapan eş, nafakayı yatırdığını yazıp karşı dava açıyor. İlk derece mahkeme, 'sadaka' açıklamasıyla borcun ödendiği belirterek, davayı reddedip borçlu eşin aynı miktarı yeniden ödemesine hükmediyor" dedi.

MAHKEME AÇIKLAMA KISMINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDU

Nafaka ödemesi yapanları uyaran Günay, şöyle devam etti:

"Bu olayda da olduğu gibi bizim müvekkillerimize ve nafaka borçlularına tavsiyemiz şu; eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve hangi döneme ait olduğu belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Somut olayda borçlu eş otomatik klavye yüzünden bir yazım hatası olduğunu ileri sürüyor. 2 yıllık bir ödeme süresi var ve bu süreçte herhangi bir şekilde böyle bir şey yazmadığını, sadece o ay dikkatinden kaçtığını söylüyor. Fakat dediğimiz gibi gerekçe ne olursa olsun yerel mahkeme açıklama kısmını göz önünde bulundurarak, kati bir şekilde yorum yaptı. Bu borç yükümlülüğünün 'nafaka' açıklaması ile belirtilmesi gerektiğini ifade ederek diğer borç yükümlülerinin de bu konuda uyarılmasını sağladı."