Son Dakika Haberleri: "Nafakayı devlet tahsil etsin"

"Nafakayı devlet tahsil etsin"

1 saat önce

İzmir'de düzenlenen Nafaka Çalıştayı'nda konuşan Hakim Şerafettin Şanver, nafaka tahsilini devletin üstlenmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'de düzenlenen Nafaka Çalıştayı'nda konuşan Hakim Şerafettin Şanver, nafaka tahsilini devletin üstlenmesi gerektiğini söyledi. Şanver, "Onu tahsil etmek için insanlar peşinde koşmasın. Alabiliyorsa devlet alsın" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:15 

İzmir, Ekonomi
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