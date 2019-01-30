Nafi Güral: "31 Mart, Türkiye'nin Selamete Çıkacağı Gün Olacaktır"

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) meslek komitelerinin Ocak ayı toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) meslek komitelerinin Ocak ayı toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasının ardından, diğer hitaplara geçildi.



Bilgilendirme sunumlarının ardından haziruna hitap eden KUTSO Meclis üyesi ve 6.Meslek Komitesi üyesi Hasan Acar, seramik ve çini sektörü, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, Kütahya'nın UNESCO şehri olması çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.



Ekonomik değerlendirmelerini ve iş dünyasına ilişkin tavsiyelerini aktaran KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral ise, "Ekonomik alandaki sıkıntılara, kendimiz çare üretmeliyiz. Farklı bir şeyler yapamazsak kaybolur gideriz. Biliyorsunuz internet satışları arttı. Artık oturduğunuz yerden dükkanda satış yapma devri sona eriyor. Piyasada durgunluk var, ancak dev marketlerde herhangi bir durgunluk yok. Bu durumda iyi hesap yapmak lazım, Her geçen gün rakipler büyüyor, ama biz büyüyemiyoruz, bu nedenle ölçeğimizi de büyütmemiz gerekiyor. Kendimizi değiştiremezsek ve geliştiremezsek bir şey yapamayız. Farklı bir şeyler yapmazsak, daha da gerileriz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayalım. İnşallah 31 Mart Türkiye'nin selamete çıkacağı gün olacaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA

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