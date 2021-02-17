Nafiz Dirikoç, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi - Son Dakika

2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Nafiz Dirikoç, evli ve bir çocuk babası. - NEVŞEHİR

Nafiz Dirikoç, Mustafa Alevli ve Ersin Erol ile birlikte Nevşehir Belediyesi'ndeki üçüncü başkan yardımcısı oldu.

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