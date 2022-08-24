NAGAON, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çiftçi hint keneviri saplarından çıkarılan lifleri düzenliyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Hint Kenevirinden Lif Çıkaran Çiftçiler - Son Dakika
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