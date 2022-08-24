Hindistan'da Hint Kenevirinden Lif Çıkaran Çiftçiler - Son Dakika
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Hindistan'da Hint Kenevirinden Lif Çıkaran Çiftçiler

24.08.2022 17:31
Hindistan'da Hint Kenevirinden Lif Çıkaran Çiftçiler

NAGAON, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çiftçi hint keneviri saplarından çıkarılan lifleri düzenliyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

NAGAON, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çiftçi hint keneviri saplarından çıkarılan lifleri düzenliyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hint Kenevirinden Lif Çıkaran Çiftçiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Hint Kenevirinden Lif Çıkaran Çiftçiler - Son Dakika
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