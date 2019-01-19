Nagatomo'dan Galatasaray'a Destek
36 dakika önce
Asya Şampiyonası için milli takımı kadrosunda yer alan Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara Ankaragücü maçında başarılar diledi.
Asya
Şampiyonası için milli takımı kadrosunda yer alan Galatasaray
'ın Japon
futbolcusu Yuto Nagatomo
, sarı-kırmızılılara Ankaragücü
maçında başarılar diledi. Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılıların Ankaragücü maçını unutmadı. Asya Şampiyonası için Japonya
Milli Takımı kadrosunda bulunan Nagatomo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımına iyi şanslar diledi
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:56 Kaynak: İHA
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