Son Dakika Haberleri: Nagatomo'dan Galatasaray'a Destek

Nagatomo'dan Galatasaray'a Destek

36 dakika önce

Asya Şampiyonası için milli takımı kadrosunda yer alan Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara Ankaragücü maçında başarılar diledi.

Nagatomo'dan Galatasaray'a Destek, System.String[]
Asya Şampiyonası için milli takımı kadrosunda yer alan Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılara Ankaragücü maçında başarılar diledi. Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılıların Ankaragücü maçını unutmadı. Asya Şampiyonası için Japonya Milli Takımı kadrosunda bulunan Nagatomo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımına iyi şanslar diledi

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:56 Kaynak: İHA

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