Son Dakika Haberleri: Nagatomo: "Galatasaray gibi oynarsak..."
Son Dakika Spor Nagatomo: 'Galatasaray gibi oynarsak...'

Nagatomo: "Galatasaray gibi oynarsak..."

7 saat önce

Yuto Nagatomo'nun karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle: "Galatasaray gibi oynarsak...""Aldığımız 3 puandan dolayı inanılmaz mutluyum. Bu 3 puanı almamız lazımdı.

Nagatomo:

Yuto Nagatomo'nun karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:


"Galatasaray gibi oynarsak..."


"Aldığımız 3 puandan dolayı inanılmaz mutluyum. Bu 3 puanı almamız lazımdı. İyi oynadık ve bu galibiyeti hak ettik. İlk görevim defans yapmak, sonra asist de yapmam gerekiyor. Real Madrid maçı zor geçecek. Eğer doğru zihniyetle sahaya çıkıp, Galatasaray gibi oynarsak; Real Madrid karşısında galip gelebiliriz."

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:26 
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